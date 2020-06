Facebook



Shares

Un tragico incidente stradale, accaduto questa mattina poco dopo le 7 al viale Mario Rapisardi in prossimità dell’incrocio con via Lavaggi, è stato fatale per la 67 enne Rosa Parisi.

L’utilitaria sulla quale viaggiava si è scontrata con un autocarro, ferito in condizioni non preoccupanti il marito della vittima che si trovava alla guida. Ferito anche il conducente del piccolo camion. Indaga la Polizia Locale per stabilire l’esatta dinamica.

Foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...