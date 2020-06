Facebook



Violento incendio esploso poco prima delle 21 nel deposito Atac della Magliana, in via L. Canoni 53. Non ci sono feriti.

Sul posto i Vigili del Fuoco che sarebbero ancora impegnati nelle ultime operazioni di spegnimento del rogo. Si indaga ora per stabilire le cause del rogo che, ripetiamo, ha distrutto sette autobus.

