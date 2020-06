Roma, 14enne muore investito sulle strisce

Facebook



È stato arrestato il 22enne che lunedì sera ha investito e ucciso il 14enne che si trovava sulle strisce in via Cilea, una delle vie principali dell’Infernetto, a Roma, e come dicono gli stessi residenti, anche la più illuminata. Il magistrato di turno ha disposto l’arresto dell’investitore dopo che il giovane è risultato positivo al test tossicologico. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Tintoretto.

La Procura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo del 14enne. Il 22enne alla guida è indagato per omicidio stradale e sarà ascoltato a breve dal gip nell’interrogatorio di garanzia.

La disperazione della mamma: “Aveva una vita davanti”

