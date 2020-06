Pavia, investita e uccisa da auto del marito

Facebook



Una donna di 48 anni, Isabella Spada, è morta dopo essere stata investita dall’auto del marito ieri sera a Corteolona (Pavia). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stradella, dopo una lite all’interno dell’abitazione, l’uomo è uscito e ha messo in moto l’auto per andarsene. A quel punto lei è uscita per inseguirlo ma è rimasta travolta dalla vettura. L’uomo avrebbe tentato di soccorrerla appena resosi conto di quanto accaduto.

‘Non l’ho vista’, ha detto il marito, Giorgio Giovannini di 57 anni, ritrovato in stato di choc. Al momento i carabinieri procedono per omicidio colposo nei confronti dell’uomo, a piede libero. (Adnkronos)

