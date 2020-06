Muore cadendo con lo scooter il giorno stesso della laurea

Facebook



Terribile destino per un 28 enne di Sesto Fiorentino. È morto nel giorno stesso in cui si era appena laureato a causa di un incidente stradale. Gabriele Masi è caduto la notte scorsa, intorno alle 3,30, dallo scooter in lungarno Soderini a Firenze.

Il giovane in sella a una motocicletta, secondo una prima ricostruzione, arrivato all’altezza di piazza di Cestello, per cause da accertare, ha perso il controllo e scivolando è andato a sbattere contro un cantiere edile. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 per tentare di rianimarlo. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale su disposizione del pm di turno. Sono stati effettuati i rilievi da parte della polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente e il cantiere è stato sottoposto a sequestro. Dalle riprese di una telecamera di videosorveglianza è esclusa la possibilità che fossero coinvolti altri veicoli. Cordoglio anche all’Ateneo fiorentino dove il giovane, appena poche ore prima, aveva conseguito la laurea.

