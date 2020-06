Lunedì 8 giugno 2020 le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” riapriranno al pubblico

Facebook



Le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania hanno predisposto le misure di sicurezza per la riapertura graduale dei servizi al pubblico a partire da lunedì 8 giugno 2020.

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00

Sabato chiuso al pubblico.

L’ingresso sarà contingentato e gli utenti potranno accedere solo se muniti di mascherina e guanti.

L’accesso non sarà consentito a chi non ha preventivamente effettuato la prenotazione, per mail o per telefono, dei volumi da consultare.

