Coronavirus: meno di 200 nuovi casi e 53 morti, in Sicilia un decesso ma casi ridotti al minimo

Meno di 200 nuovi casi e altri 53 morti. Sono i numeri relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 197, per un totale di 234.998 dall’inizio della crisi. Il numero totale delle vittime sale invece a 33.899. I guariti sono 165.837, vale a dire 759 in più. I casi attualmente positivi sono 35.262, con un calo di 615 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 30.111 persone, mentre 4.864 sono ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 287 (-6 rispetto a ieri).

In Sicilia un uomo di 89 anni, positivo al Covid, è deceduto all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, l’intera regione registra otto casi di nuovi positivi (diversi dei quali di “ritorno” da altre regioni) ma nell’intera settimana trascorsa (e non in 24 ore come finora comunicato giornalmente). Si può ipotizzare che il virus quindi sia in ritirata. Siracusa è da ieri provincia senza casi Covid.

