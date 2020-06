Coronavirus, in Italia 26 morti e oltre 300 nuovi casi

Facebook



Sono 26 le persone che in Italia hanno perso la vita a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Protezione Civile nel suo bollettino quotidiano. Sale a 34.371 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza, mentre il numero dei casi totali è di 237.290 con un aumento di 303 rispetto a ieri: di questi, 259 (oltre l’85% del totale) sono stati registrati in Lombardia. Sono 9, invece, le regioni a zero contagi nelle ultime 24 ore.

Inoltre, continua a calare il numero delle pazienti in ospedale (3.489) e di quelli in terapia intensiva (207, -2). In isolamento domiciliare si trovano ancora 22.213 persone. Il numero totale degli attualmente positivi è di 25.909, in calo di 365 rispetto a ieri. I guariti sono 177.010. In tutto sono stati eseguiti 4.648.825 tamponi (+28.107) per un totale di 2.864.084 casi testati.

