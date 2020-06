Coronavirus: 71 vittime in Italia nelle ultime 24 ore

Facebook



Altri 71 morti in Italia per coronavirus. In totale le vittime dall’inizio dell’emergenza sono 34.114, secondo i dati della Protezione civile che evidenziano l’assenza di nuovi contagi in 8 regioni. Sono 202 i nuovi casi di oggi: il 49%, pari a 99 casi, si registra in Lombardia. Così il totale dei contagiati dal coronavirus sale a 235.763.

I guariti sono 169.939, con un aumento di 1.293 unità rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 31.710, vale a dire 1162 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare 27.141 persone, mentre 4.320 sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 249 (-14).

