55 i decessi nelle ultime 24 ore in Italia, uno in Sicilia che registra anche 4 contagi

Altri 55 morti in Italia per coronavirus. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza è 33.530, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti sono 160.092, con un incremento di 1.737 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 39.893, vale a dire 1.474 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 33.569 persone, mentre 5.916 sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 408: rispetto a ieri, 16 in meno.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 153.417 (+2.231 rispetto a ieri), su 130.886 persone: di queste sono risultate positive 3.447 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 962 (-5), 2.210 sono guarite (+8) e 275 decedute (+1).Degli attuali 962 positivi, 69 pazienti (-4) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (-1) – mentre 893 (-1) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

