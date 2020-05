Scontro stradale, muore un infermiere di Villafranca nel messinese

Facebook



Il tragico scontro tra una moto e un pickup ha portato alla morte di un infermiere 44 enne di Villafranca. Lo schianto tra i due mezzi lungo la SS 113 in località Marmora. In terra le tracce di un tentativo disperato di frenata da parte del conducente del mezzo a due ruote che non è riuscito a evitare però l’impatto con il fuoristrada che usciva da un’area di sosta.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, i Carabinieri di Villafranca (giunti per primi), i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso, per la vittima però pare non ci fosse nulla da fare.

La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi dell’incidente.

Immagine di repertorio

