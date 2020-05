Il bollettino della Protezione Civile per l’uno Maggio riporta 269 morti e generale calo di contagi

Facebook



Sono 269 i morti (ieri 285) nelle ultime 24 ore riportati dal bollettino rilasciato dalla Protezione Civile alle 17 di oggi, come consuetudine.

Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus, oggi il decremento è di –608 pazienti. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 100.943 (ieri erano in totale 101.551). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 207.428, con un incremento di +1965 in un giorno (ieri l’incremento era di +1.872). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 74.208 in 24 ore (ieri il dato era di 68.456 tamponi effettuati), il totale dei test è dunque arrivato a quota 2.053.425.

Guariti 2.304 pazienti (ieri 4.693), per un totale di 78.249 pazienti guariti. Si conferma il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 17.569 (ieri erano 18.149), di cui 1.578 in terapia intensiva (ieri erano 1.694). In calo il numero delle persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 81.769 (ieri erano 83.504).

