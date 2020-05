Facebook



Una donna di 56 anni, Antonella Lembo, di Priolo Gargallo, mentre si trovava alla guida della sua Daewoo Matiz è stata tamponata, per cause in corso di accertamento, da un furgone. La donna è purtroppo deceduta dopo che la sua auto si è schiantata, a seguito del tamponamento, contro il guard rail nel tratto autostradale tra Avola e Noto.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Immagine di repertorio

