Coronavirus: il bilancio pomeridiano del 21 maggio

L’ultimo bilancio dell’emergenza coronavirus in Italia riporta altri 156 morti. In totale le vittime nel nostro Paese sono 32.486. È quanto si sottolinea nel bollettino della Protezione civile sulla situazione dei contagi nel nostro Paese. Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 228.006, con un incremento rispetto a ieri di 642 nuovi casi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 134.560, con un incremento di 2.278 persone rispetto a ieri. Mentre il numero totale di attualmente positivi è di 60.960, con una decrescita di 1.792 assistiti. Da ieri sono stati effettuati 71.679 tamponi in più e il totale dei tamponi effettuati sale a 3.243.398. In totale i casi testati sono 2.078.860.

Sono 15.727 le persone morte in Lombardia e risultate positive al coronavirus, 65 in più rispetto a ieri.

86.091 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia dall’inizio della pandemia, 316 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono complessivamente oltre 622mila, 14.702 in più rispetto a ieri. I casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri sono il 2,1%. Gli attualmente positivi sono 26.715, 44 in più rispetto a ieri.

A Milano sono 9.490 le persone positive, in aumento di 38 unità da ieri. Nella provincia di Milano, secondo i dati della Regione Lombardia, sono 22.455 (+83), a Brescia 14.326 (+77), a Bergamo 12.681 (+48), a Cremona 6.365 (+15), a Monza e Brianza 5.396 (+8), a Pavia 5.105 (+23), a Como 3.678 (+18), a Varese 3.423 (+10), a Lodi : 3.387 (+7), a Mantova 3.308 (+8) a Lecco 2.700 (+9) e a Sondrio 1.404 (+21).

Dal bollettino emerge inoltre che da ieri non si è registrato nessun decesso per il coronavirus in otto Regioni: Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige. Sempre dalla giornata di ieri si sono registrati ‘zero’ contagi in Calabria e in Provincia di Bolzano.

La situazione in Sicilia

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 127.348 (+3.775 rispetto a ieri), su 112.329 persone: di queste sono risultate positive 3.417 (+6), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.522 (-1), 1.627 sono guarite (+7) e 268 decedute (0).

Degli attuali 1.522 positivi, 118 pazienti (-11) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (0) – mentre 1.404 (+10) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 51 (5, 110, 11);

Catania, 627 (35, 339, 97);

Enna, 67 (5, 325, 29);

Messina, 291 (35, 215, 56);

Palermo, 365 (31, 175, 34);

Ragusa, 29 (1, 61, 7);

Siracusa, 33 (6, 187, 28);

Trapani, 16 (0, 118, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

