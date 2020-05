Bilancio 8 maggio: 243 morti in Italia, 2 in Sicilia, preoccupa la Lombardia

Facebook



Sono oltre trentamila i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile i decessi sono in tutto 30.201: di questi, 243 sono avvenuti nelle ultime 24 ore.

Si registrano però 2.747 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 99.023, e continua a calare anche il numero delle persone attualmente positive (in tutto 87.961, -1.663). I ricoverati con sintomi scendono sotto i 15 mila: al momento sono 14.636, in calo di 538 unità nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 1.168 (-143), mentre in isolamento domiciliare si trovano 72.157 persone.

I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 217.185 (+1.327). In tutto sono stati eseguiti 2.445.063 tamponi, i casi testati sono 1.608.985.

Lombardia, 609 nuovi positivi e 94 morti

Sale a 80.723 il numero di positivi al nuovo coronavirus in Lombardia, +609 rispetto a ieri ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Quanto ai decessi, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 94 in più, per un totale di 14.839 vittime dall’inizio dell’emergenza. I ricoverati in terapia intensiva sono 400 (-80), quelli non in terapia intensiva 5.702 (-146). Il totale dei tamponi effettuati è invece di 466.287 (+10.993).

Aumenta anche il numero di positivi al nuovo coronavirus nella città di Milano. Il totale sale a 8.867, +101 rispetto a ieri. Nella provincia, invece, i positivi sono 21.094 (+201). Ieri erano stati 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia.

Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 11.671 (+49), a Brescia 13.460 (+69), a Como 3.470 (+30), a Cremona 6.219 (+16) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. A Lecco i positivi sono 2.448 (+29), a Lodi 3.222 (+18), a Monza 5.015 (+41), a Mantova 3.234 (+16), a Pavia 4.704 (+52), a Sondrio 1.276 (+10), a Varese 3.148 (+75).

In Sicilia meno ricoveri e più guariti

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 98.711 (+3.016 rispetto a ieri), su 88.497 persone: di queste sono risultate positive 3.301 (+13), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 (0), 921 sono guarite (+11) e 253 decedute (+2).

Degli attuali 2.127 positivi, 329 pazienti (-41) sono ricoverati – di cui 19 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.798 (+41) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 99 (16, 52, 11); Catania, 696 (71, 245, 91); Enna, 288 (86, 104, 29); Messina, 358 (65, 142, 52); Palermo, 404 (56, 96, 31); Ragusa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 107 (30, 102, 26); Trapani, 69 (2, 65, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

