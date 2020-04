Un solo decesso in Sicilia nelle ultime 24 ore per coronavirus

Facebook



Si registra un solo decesso legato al Covid19 nelle ultime 24 ore in Sicilia, diminuiscono anche i ricoveri mentre si registrano 35 positivi in più rispetto a ieri su 2.358 tamponi effettuati.

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 28 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Un quadro che mostra una situazione stabile.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 73.008 (+2.358 rispetto a ieri), su 68.729 persone: di queste sono risultate positive 3.120 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.143 (+20), 745 sono guarite (+14) e 232 decedute (+1).

Degli attuali 2.143 positivi, 462 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 34 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.681 (+33) sono in isolamento domiciliare.

