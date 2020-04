Tragedia a Caserta: bimbo di tre anni cade dalla finestra e muore

Facebook



Tragedia nella serata di sabato 4 aprile a Caserta quando, intorno alle 19, il piccolo è salito sul tavolo della cucina proprio sotto alla finestra lasciata aperta. Da lì un volo di oltre dieci metri sull’asfalto, appena attutito dai fili di uno stendino ma che non ha lasciato scampo al piccolo di nemmeno 4 anni, morto alle 5 di questa mattina all’ospedale Civile di Caserta dove era portato in gravissime condizioni da un’ambulanza scortata dalle volanti.

Secondo i poliziotti della Squadra mobile impegnati nelle indagini si tratterebbe di una tragedia: un attimo di distrazione della mamma, rimasta in casa con il figlio ma in un’altra stanza, mentre il papà era uscito per fare la spesa.

