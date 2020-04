Summit a Torino degli “immortali” del Bilderberg nell’Italia del Coronavirus

Facebook



di Salvo Barbagallo

La pandemia del Coronavirus ha bloccato ogni cosa, dalle olimpiadi ai grandi eventi culturali, in Italia anche i campionati di calcio, il tutto rimandato a tempi migliori, di certo non prima del 2021. In questo pandemonio c’è chi non si ferma, chi non rinuncia ai programmi consolidati in anni e anni: è il “gruppo” del Bilderberg che, caso curioso, sceglie il nostro Paese per il suo periodico summit. Il virus ha cambiato, continua a cambiare il modo di vivere dell’uomo qualunque come dell’uomo vip, ma il Bilderberg non rinuncia alla sua “ritualità”, ed ecco che sceglie Torino per la sua sessantaseesima sessione che si terrà dal 7 al 10 giugno prossimo. Una sfida dei componenti del misterioso Club all’incombenza della tragedia che ha provocato il virus, o il sentirsi in ogni modo e in ogni circostanza individui “superiori” che non temono nulla, come se si ritenessero “immortali” e al di sopra di ogni maleficio? Non sappiamo, né alla fine ci importano poco le caratteristiche “umane” degli appartenenti al Bilderberg fondato da Rockefeller nel lontano 1954.

In rappresentanza di 26 Paesi già 128 “personalità” del mondo della finanza, della politica, dell’industria, del mondo accademico e dei media hanno confermato la loro presenza a Torino, nutrita la partecipazione italiana che vede schierati il direttore generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi, il segretario dello Stato del Vaticano cardinale Pietro Parolin, il presidente di Fincantieri Giampiero Massolo, gli economisti Mariana Mazzucato e Alberto Alesina, la senatrice a vita Elena Cattaneo, il presidente di Fca ed Exor John Elkann, il Ceo di Vodafone Group Vittorio Colao, il direttore di “Limes” Lucio Caracciolo e la sempre presente giornalista Lilli Gruber.

Altri nomi noti fra i 128 presenti alla riunione piemontese: il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il generale statunitense David Petraeus, l’infaticabile Henry Kissinger, il primo ministro olandese Mark Rutte, Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank, Blanquer, Jean-Michel (FRA), Anglade, Dominique premier del Quebec, Blanquer Jean-Michel ministro francese per l’Educazione Nazionale, Carney, Mark J. Governatore della, Bank of England, Knot, Klaas H.W. presidente della Nederlandsche Bank, l’ex primo ministro francese Bernard Cazeneuve, l’ex commissario della Commissione Europea e oggi ai vertici di Goldaman Sachs Josè Durao Barroso.

Questi i temi che saranno trattati nel summit: Populism in Europe, The inequality challenge, The future of work, Artificial intelligence, The US before midterms, Free trade, US world leadership, Russia, Quantum computing, Saudi Arabia and Iran, The “post-truth” world, Current events.

Torino, dunque, dopo 14 anni torna ad ospitare uno degli incontri più emblematici che la realtà odierna presenta. Incontro, ovviamente, a porte chiuse, nessun contatto con i media, sede (ancora non nota) che sarà fortemente presidiata dalle forze di polizia. Il tutto mentre ancora ben poco si conosce della “fase” di riapertura alle attività pubbliche a causa del Coronavirus. In un momento, cioè, dove l’incertezza domina l’immediato futuro degli italiani, in un momento in cui non sono prevedibili le stesse decisioni del Governo che, necessariamente, deve considerare gli sviluppi della pandemia. Problemi che l’élite del Gruppo Bilderberg evidentemente non si pone.

