Il bilancio della Protezione Civile nazionale all’1 aprile, il coronavirus corre ancora

Facebook



Shares

Oltre 13 mila morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 727 persone, per un totale di 13.155 decessi dall’inizio dell’emergenza.

I guariti, in totale, sono 16.847 (+1.118). I casi attualmente positivi sono 80.572 (+2.937). In isolamento domiciliare 48.134 persone, mentre sono 28.403 i ricoverati con sintomi: di questi, 4.035 (+12) sono in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio dell’emergenza in Italia sono 110.574. (Adnkronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...