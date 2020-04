Il bilancio del 6 aprile, cresce di nuovo il numero delle morti, anche in Sicilia

Facebook



Sono più di 16.500 i morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore ci sono state altre 636 vittime (111 in più rispetto ai 525 di ieri, il numero più basso dal 19 marzo), per un totale di 16.523 decessi dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono 22.837 (+1.022). I casi attualmente positivi sono 93.187 (+1.941). Le persone in isolamento domiciliare sono 60.313. I pazienti ricoverati sono 28.976, appena 27 in più rispetto a ieri.

Ma tra le notizie positive del giorno vi è ancora quello relativo alla terapia intensiva dove si trovano 3.898 persone, 79 in meno di ieri. Il calo è arrivato al terzo giorno consecutivo. In tutto sono stati eseguiti 721.732 tamponi (ricordando che questo numero comprende pazienti cui il tampone è stato effettuato più volte). I casi totali di Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 132.547. In Sicilia si registra un incremento sul numero di contagiati, 41 in più che porta a 1.815 il totale dei positivi nella regione. Il totale dei tamponi effettuati è di 23.464 di questi sono 2.464 quelli risultati positivi, dai quali vanno detratti 108 pazienti ormai guariti e 123 pazienti deceduti. Fra gli attuali positivi (1.815), 1.178 si trovano in isolamento domiciliare e 637 ricoverati di cui 74 in terapia intensiva.

Oggi facciamo anche un riepilogo dei pazienti positivi suddivisi per provincia come comunicato dalla Regione:

Catania 540 – 159 ricoverati, 25 guariti, 49 deceduti

Messina 320 – 139 ricoverati, 17 guariti, 25 deceduti

Enna 271 – 168 ricoverati, 1 guarito, 15 deceduti

Palermo 260 – 74 ricoverati, 29 guariti, 12 deceduti

Agrigento 106 – 0 ricoverati, 2 guariti, 1 deceduto

Trapani 100 – 24 ricoverati, 1 guarito, 3 deceduti

Caltanissetta 92 – 22 ricoverati, 4 guariti, 8 deceduti

Siracusa 79 – 44 ricoverati, 25 guariti, 7 deceduti

Ragusa 47 – 7 ricoverati, 4 guariti, 3 deceduti

