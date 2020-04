Coronavirus, perde il lavoro e minaccia il suicidio: salvo

Voleva suicidarsi a causa di difficoltà economiche, per avere perso lavoro a seguito delle restrizioni imposte per l’emergenza coronavirus. È stato salvato dalla Polizia stradale a Catanzaro.

Nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento,gli agenti hanno notato una vettura effettuare un’inversione pericolosa. Hanno fermato l’auto e identificato il conducente, un uomo di anni 40, in evidente stato di disperazione e forte disagio emotivo, che ha detto loro di essere in grosse difficoltà economiche e ha manifestato l’intenzione di suicidarsi non riuscendo più a giustificare ai propri familiari l’impossibilità di saldare le bollette delle utenze domestiche. “Sono disperato, a causa di questo virus non ho più entrate e non riesco più a pagare le bollette della luce – ha detto in lacrime -. Non sono un fallito e neppure un farabutto, ma non so come uscirne, sono disperato, ho pensato al suicidio lanciandomi da un ponte”.