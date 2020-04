Coronavirus, oltre 20.400 morti in Italia, 566 nelle ultime 24 ore

Facebook



Shares

Sono 20.465 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 566 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti, in totale, sono 35.435. I casi attualmente positivi sono 103.616. In isolamento domiciliare 72.333 persone, mentre 28.023 sono ricoverate con sintomi (+176). I pazienti in terapia intensiva sono 3.260: il numero continua a calare (-83).

[A seguire dopo la tabella riepilogativa nazionale la situazione aggiornata in Sicilia]

In Sicilia risultano 20 contagi in più e zero ricoveri. Questi i dati aggiornati al pomeriggio di oggi dalla Protezione Civile regionale. Attuali malati sono 2.050, sono 237 i guariti (14 in più rispetto a ieri) mentre con gli 8 decessi delle ultime 24 ore sono 171 le vittime in Sicilia.

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 37.311 (+1.213 rispetto a ieri), mentre degli attuali 2.050 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 51 in terapia intensiva (-2) e 1.445 (+20) sono in isolamento domiciliare.

Questa la suddivisione degli attuali positivi nell’ambito delle nove province:

Catania 586 – Ricoverati 130, guariti 57, deceduti 61

Messina 357 – Ricoverati 134, guariti 44, deceduti 35

Palermo 321 – Ricoverati 70, guariti 41, deceduti 23

Messina 357 – Ricoverati 134, guariti 44, deceduti 35

Enna 290 – Ricoverati 179, guariti 16, deceduti 21

Agrigento 125 – Ricoverati 0, guariti 2, deceduti 1

Caltanissetta 113 – Ricoverati 22, guariti 8, deceduti 10

Trapani 110 – Ricoverati 14, guariti 17, deceduti 4

Siracusa 90 – Ricoverati 50, guariti 48, deceduti 11

Ragusa 58 – Ricoverati 6, guariti 4, deceduti 5

Mi piace: Mi piace Caricamento...