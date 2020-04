Coronavirus: calati i decessi nelle ultime 24 ore, 5 in Sicilia

Facebook



Registrati nelle ultime 24 ore 525 decessi, è il bilancio giornaliero più basso dal 19 marzo. Con questi decessi il bilancio totale sale a 15.887 in Italia nella crisi coronavirus.

Sono i dati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 21.815. I casi attualmente positivi sono 91.246, le persone in isolamento domiciliare sono 58.320, i pazienti ricoverati sono 28.949 (-61). In calo (-17) anche il numero delle persone in terapia intensiva (3.977).

In Sicilia si registrano 5 decessi nelle ultime 24 ore, questo il quadro comunicato dalla Regione Siciliana e aggiornato alle 17:

Attuali positivi 1.774 (+48, ieri erano stati 62 in più rispetto a venerdì). I tamponi effettuati in totale sono 21.904 (+2.008 rispetto a ieri).

Fra i positivi 1.142 si trovano in isolamento domiciliare e 632 ricoverati di cui 76 in terapia intensiva. Sono poi 104 i pazienti guariti e 116 i pazienti deceduti.

