Coronavirus 14.600 morti al 3 aprile, di cui 766 nelle ultime 24 ore

Sono 14.681 i morti in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 766 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Nel complesso, i positivi sono attualmente 85.388 (+2.339). In isolamento domiciliare 52.579. Sono ricoverate 28.741 persone, mentre 4.068 sono in terapia intensiva. I guariti sono 19.758 (+1.480).

“Le mie parole di oggi sono state fraintese, non ho parlato di date ed ho detto chiaramente che, come fatto fino ad ora, ogni decisione sarà presa sulla base delle osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico”. (Adnkronos)

