Altri 7 decessi e 71 contagiati in Sicilia. Il bollettino all’1 aprile

Altri 71 contagi in Sicilia, così il numero delle persone attualmente positive al covid19 passa a 1.544, il numero dei contagiati appare in calo rispetto a ieri, pesano però i ritardi nell’esecuzione dei test a causa della carenza di reagenti.

Purtroppo il bollettino regionale comunicato alle 17 registra anche nelle ultime 24 ore dei decessi, 7 per l’esattezza. I tamponi effettuati fino a oggi sono stati 16.836 e di questi 1.718 sono risultati positivi mentre le persone attualmente positive sono 1.544 con un incremento di 52 unità.

Attualmente risultano ricoverati 568 pazienti, 7 in meno rispetto a ieri. Di questi 72 sono ricoverati in terapia intensiva e 976 in isolamento domiciliare. 86 finora i guariti e 88 i deceduti.

Fra i decessi una 51 enne ricoverata all’Oasi di Troina deceduta ieri sera all’ospedale Umberto I di Enna, la donna è la seconda vittima all’Oasi dopo una 25 enne. Attualmente restano 112 le persone positive fra operatori e ricoverati positivi al coronavirus.

