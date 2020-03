XI Sagra del Tarocco: un successo per l’intero territorio

Facebook



È stata un grandissimo successo l’XI edizione della sagra del Tarocco che si è svolta nelle giornate del 29 febbraio e 1 marzo. Artigianato, visite guidate gratuite, divertimento per i piccoli, degustazioni, prodotti tipici dell’enogastronomia locale, ma soprattutto il tarocco, prodotto principe francofontese. Nel corso della sagra è stata presentata ufficialmente la Pro Loco Francofonte.

“Il risultato è stato strabiliante”: commenta il sindaco, l’architetto Daniele Lentini. “C’è stata un’altissima affluenza di visitatori ed è stato un momento importante per il rilancio del nostro tarocco e soprattutto si è trattato di un momento fondamentale per l’economia del nostro paese. I B&B hanno registrato il pienone e nel settore del food e dell’enofood è andato tutto a ruba, con piena soddisfazione dei commercianti. La gente ha ballato e si è divertita insieme a noi. Speriamo di migliorarla ancora di più il prossimo anno”.

“L’XI Sagra del Tarocco, la più importante per Francofonte, ha avuto un riscontro positivo, grazie all’ottima risposta non solo di tutti i francofontesi, ma anche dei visitatori arrivati dai paesi limitrofi, i quali hanno apprezzato l’evento nella sua magnificenza, sia per quanto riguarda il programma che per l’esposizione”: commenta l’assessore allo sport, turismo e spettacolo, Giovanni Depetro. “Questo riscontro è stato reso possibile grazie al forte impegno di tutti quelli che si sono adoperati affinché tutto abbia avuto un ottimo risultato, nonché agli espositori, arrivati da tutta la Sicilia, che hanno abbellito gli stands con i loro prodotti. Naturalmente, a farla da padrone è stato il nostro tarocco”.

Dopo la giornata del 29 febbraio, caratterizzata dall’inaugurazione della sagra con il taglio del nastro da parte del Sindaco e l’esibizione in piazza Garibaldi, la manifestazione è proseguita il giorno successivo, domenica, con la sfilata dei carretti siciliani, che, commenta l’assessore: “hanno dato un lieto buongiorno a tutti i cittadini e i visitatori che hanno risposto riempiendo la piazza e le vie limitrofe. Grande riscontro anche per la degustazione offerta dal Comune, con piatti tipici dell’enogastronomia locale, tutti rigorosamente a base di arancia Tarocco”.

“Come Amministrazione ringraziamo le associazioni dei camperisti. E poi ancora, le Forze dell’Ordine, Carabinieri, Vigili Urbani, associazioni di volontariato, che non si sono risparmiate a spendere forze ed energie per le due giornate, affinché tutto riuscisse nel migliore dei modi. Un grazie va alla Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri di Francofonte e Associazione Nazionale Polizia di Stato per il servizio svolto. Infine un grazie va anche al Natiblei e a tutti i partecipanti, tra visitatori ed espositori”.

