Un altro terribile giorno di emergenza. 919 vittime in 24 ore

Sono 9.134 i morti in Italia nella crisi coronavirus, secondo i dati ufficiali forniti dalla Protezione Civile. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 969 decessi. In questo numero sono comprese le 50 vittime che ieri non erano state ufficialmente conteggiate e che erano relative alla regione Piemonte. A darne notizia il Commissario Straordinario per l’Emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri.

I guariti in totale sono 10.950. I casi attualmente positivi sono 66.414: in isolamento domiciliare 36.653 persone, 26.029 sono ricoverate con sintomi e 3.732 in terapia intensiva.

Rispetto a ieri si registrano 4.401 nuovi contagiati e 589 nuovi guariti.

In termini di vittime quella di oggi è la giornata peggiore dall’inizio della pandemia in Italia, come detto 919 (cui sono stati aggiunti, lo ribadiamo, i 50 non conteggiati ufficialmente ieri).

