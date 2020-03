Sicilia: il bollettino aggiornato, crescono sempre contagi e decessi

Facebook



Sono oltre mille i contagiati da Covid-19 in Sicilia, anzi sono 1.095 per l’esattezza. Ben 159 in più rispetto a ieri. Questo il dato che emerge dal bollettino emesso alle 12 del 26 marzo dalla Regione Siciliana. I tamponi validati sono 9.658 e di questi i positivi in totale sono risultati 1.164. Sottratte le persone guarite (36) e le persone decedute (33), abbiamo -ufficialmente- 1.095 soggetti attualmente positivi.

Di questi 681 si trovano in isolamento domiciliare e 414 ricoverati, di cui 68 in terapia intensiva. A Catania si registra il maggior numero di decessi, 16 dall’inizio.

