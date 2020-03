Oltre 7.500 morti mentre i contagi continuano a salire

Facebook



Shares

In una conferenza stampa in cui lo stesso commissario all’Emergenza Angelo Borrelli manca a causa di uno stato febbrile sono annunciati i dati aggiornati che sono purtroppo sempre più tragici.

Al momento sono 7.503 le persone morte in Italia. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 683 decessi. Lo riferisce la Protezione Civile. Nel complesso, i guariti sono 9.362 (+1.036). In totale, i casi attualmente positivi sono 57.521 (+3.491). In isolamento domiciliare 30.920 persone, 23.112 sono ricoverate e 3.489 sono in terapia intensiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...