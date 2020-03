Nuova linea “crisi coronavirus” per le imprese da FIPE-Confcommercio attiva h24

Facebook



La FIPE Confcommercio di Catania ha messo in campo dall’inizio della crisi coronavirus una unità di crisi per dare informazioni certe alle imprese e agli addetti ai lavori del comparto somministrazione, attivando una linea telefonica whatsapp.

I consulenti in stretto contatto con la FIPE nazionale e gli organi preposti all’emergenza coronavirus sono in grado di fornire servizi e consulenze in continuo contatto con l’amministrazione comunale, la Prefettura di Catania e le forze di polizia. La FIPE-Confcommercio, presieduta da Dario Pistorio, è in grado di mettere le imprese in condizione di avere notizie in tempo reale sui decreti straordinari che il Governo ha messo e metterà in campo per tutto il periodo della crisi.

I consulenti di FIPE – Confcommercio sono a disposizione degli imprenditori con notizie certe per dare tutto il supporto necessario anche ai lavoratori del settore. Contatta SOS FIPE-Confcommercio Catania al 334 743 4949. Una community operativa h24!

