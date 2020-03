Messina: non può giocare e spara alla tabaccaia, poi si suicida

Facebook



Tragedia questa mattina in una rivendita di tabacchi a Messina. Un uomo di 79 anni, Giuseppe Bucalo, è entrato in una tabaccheria chiedendo di poter fare delle giocate (lotto o gratta & vinci), ma al rifiuto della titolare a causa delle nuove disposizioni ha impugnato una pistola sparando alla donna che è stata trasportata in Pronto Soccorso del Policlinico, le sue condizioni sono serie ma non preoccupanti.

L’uomo pochi istanti dopo, forse rendendosi conto della gravità del suo gesto è uscito dalla tabaccheria sempre impugnando l’arma che ha rivolto contro sé stesso uccidendosi. La tragedia al rione Provinciale di Messina.

