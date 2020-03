Facebook



Shares

A Codogno, alle 12 in punto, un solo suono: “il Silenzio” eseguito dalla tromba presso la caserma dei Carabinieri nel momento in cui tutta Italia si fermava per un minuto in ricordo di tutte le vittime della pandemia. Bandiere a mezz’asta in tutti i luoghi istituzionali dello Stato. Codogno una delle città “simbolo” di questa catastrofe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...