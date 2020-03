Il bollettino coronavirus Sicilia del 28 marzo

Facebook



Questi i dati comunicati dall’Assessorato Salute comunicati alle 17. I dati riportano un incremento di 18 vittime rispetto al bollettino di ieri.

I soggetti attualmente positivi al coronavirus risultano 1.242 (+74 rispetto a ieri). Sostanzialmente la crescita è quindi stabile posto che ieri l’incremento era di 73.

Sono ricoverati 512 pazienti (+12 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (-4), mentre 730 (+62) sono in isolamento domiciliare, 60 guariti (+7) e 57 deceduti in totale dall’inizio della pandemia.

