Già oltre 2 mila morti in Spagna, ricoverata la vice premier

La Spagna ha superato i duemila morti per coronavirus. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministro della Salute, i decessi sono arrivati a 2.182 e i contagi a 33.089. Vi sono stati 462 morti nelle ultime 24 ore.

Intanto c’è apprensione per la vice premier spagnola Carmen Calvo è stata ricoverata per una infezione respiratoria nella Clinica Ruber a Madrid, ha reso noto l’esecutivo in una nota. Si attendono i risultati delle analisi per verificare un eventuale contagio da coronavirus.