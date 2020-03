Coronavirus in Sicilia, c’è una vittima anche a Caltanissetta

Facebook



Due vittime “con” coronavirus in Sicilia. Dopo l’uomo deceduto ieri all’ospedale di Caltagirone è arrivata la conferma del tampone anche per l’uomo di 58 anni deceduto ieri, poche ore dopo il ricovero, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Si tratterebbe di un dirigente di una struttura pubblica, con una intensa vita sociale. Pare che di recente avesse partecipato anche al festeggiamento per il pensionamento di un collega. Adesso l’Asp sta cercando di ricostruire tutta la catena di contatti per sottoporre a profilassi tutte le persone che sarebbero venute recentemente in contatto con la vittima.

