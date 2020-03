Coronavirus, 99 morti a New York

Nella città di New York i casi di contagio da coronavirus sono 12.339 con 99 decessi. Nello stato di New York i decessi sono 157. A renderlo noto sono state le autorità locali.

Nell’intero stato, i casi registrati sono oltre 20 mila. “In termini assoluti, New York è lo stato che ha più bisogno di aiuto in tutta la nazione”, ha affermato il governatore Andrew Cuomo. Sono 78 mila le persone che sono state sottoposte ai test. Il 13% dei positivi sono ricoverati in ospedale, ed il 24% di questi si trovano in terapia intensiva.