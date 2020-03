Comunicato Gruppo Consiliare “Grande Catania” su raccolta fondi lanciata dal Sindaco Salvo Pogliese

Facebook



Shares

Il gruppo consiliare di Grande Catania esprime un sincero plauso per l’iniziativa di raccolta fondi lanciata dal Sindaco Salvo Pogliese per fronteggiare l’emergenza sociale che in questi giorni ha messo in ginocchio l’Italia intera, gravando ancor di più le realtà cittadine ad alto degrado sociale come la nostra. Uno slancio di amore per la propria città che ha preceduto l’intervento governativo, e che mette in moto la connaturata generosità dei catanesi, pur essendo un periodo di grande difficoltà che colpisce duramente il tessuto socio-economico della Città.

Tuttavia chiediamo al Sindaco, in virtù della sua autorevolezza e dello status di rappresentante legale del Comune di Catania, di far valere le proprie prerogative per determinare la destinazione della cospicua somma originariamente prevista per le sponsorizzazioni sportive da SIDRA Spa (200.000,00 euro), di cui il Comune di Catania è socio unico, alla solidarietà di cui questa Città ha un bisogno fondamentale. Sarebbe una iniezione di ossigeno al crowfunding, e consoliderebbe il prestigio della società erogatrice del servizio idrico in città, in coerenza con la universalità del patrimonio “acqua” come bene comune.

Inoltre suggeriamo al Sindaco di fare appello a tutta la classe politica catanese, a tutti i livelli, perché dia prova di affetto per questa città, alla stessa stregua delle centinaia di cittadini che stanno partecipando con grande passione.

La condizione emergenziale è tale che è giunto il momento di selezionare priorità e obiettivi.

I Consiglieri Comunali

Sebastiano Anastasi

Alessandro Campisi

Orazio Grasso

Salvo Peci

Mi piace: Mi piace Caricamento...