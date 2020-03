A Calatabiano e Motta Camastra mascherine gratuite

Facebook



La Pandemia del Coronavirus mette in luce anche gesti di solidarietà. Nella valle dell’Alcantara, a Calatabiano è partita una significativa azione di generosità da parte di due ditte rivenditrici di tessuti, la Stiltex e la Startex che hanno messo a disposizione degli ospedali, farmacie e Comuni del comprensorio, a titolo completamente gratuito, una cospicua quantità di tessuto idoneo alla fabbricazione di mascherine. Un discreto quantitativo di tessuti è stato messo a disposizione, sempre gratuitamente, per la farmacia di Motta Camastra.

Si è resa subito disponibile l’associazione “Le Mamme del Borgo” per il confezionamento delle mascherine, mentre il titolare della Farmacia, dottor Gaetano Consalvo, si attiverà per la distribuzione gratuita ai più bisognosi.

In tempi in cui le speculazioni sono ricorrenti questi sono esempi che dovrebbero far riflettere: è infatti con atti di solidarietà che si può sperare che la situazione cambi e fare dire, con il rispetto delle regole, che l’Italia veramente ce la può fare.

