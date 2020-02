Perché investire a Catania nel mercato immobiliare?

Facebook



La FIMAA etnea riunisce gli agenti immobiliari, ma non soltanto, presso la Camera di Commercio del Sud Est per presentare un’analisi del mercato immobiliare della Città Metropolitana di Catania: i dati statistici, le prospettive e le potenzialità per aumentare gli investimenti sul territorio catanese.

“Perché investire a Catania” è il tema del focus che si terrà domani, sabato 29 febbraio, alle 9.30 presso il Palazzo della Borsa – Catania.

In scaletta gli interventi di: Pietro Agen, presidente Camera di Commercio del Sud Est; Antonino Nicolosi, presidente provinciale FIMAA Catania; Virgilio Piccari, architetto urbanista; Benedetto Torrisi, professore associato di Statistica economica Dipartimento Economia e Imprese Università di Catania; Daniela Irrera, professore associato di Scienza Politica Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università di Catania.

