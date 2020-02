Nuova aggressione a operatori del 118 a Palermo

Facebook



Shares

Sarebbe accaduto a Brancaccio, nella mattinata. Aggredito l’equipaggio di un’ambulanza del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118 accusato (infondatamente) dai familiari di una donna morta per arresto cardiaco di un presunto ritardo. I tabulati telefonici dimostrano invece come l’ambulanza partita dal vicino comune di Ficarazzi sia giunta sul luogo della chiamata in appena 10 minuti.

A farne le spese dell’aggressione uno dei soccorritori che colpito con diversi pugni al volto ha riportato una frattura allo zigomo.

Quella delle aggressioni al personale 118 è una piaga che non si riesce a debellare e per questo motivo le ambulanze del nuovo appalto in itinere (200 mezzi nuovi) saranno tutte dotate di telecamere di sorveglianza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...