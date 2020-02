Neonato morto a seguito di un incidente stradale, colpito da airbag

Facebook



E’ morto domenica sera – verso le 22:30 – il neonato di quasi due mesi rimasto coinvolto in un tamponamento fra tre auto a Pisa, in via Manghi, nel quartiere di Cisanello, avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16. Il piccolo era stato trasportato nell’ospedale di Cisanello in condizioni già disperate con trauma toracico e cranico, secondo quanto riferito dai sanitari che lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bimbo – in auto con la famiglia – si sarebbe trovato dentro il seggiolino posizionato sul posto del passeggero accanto al guidatore. In conseguenza del tamponamento, l’airbag dell’auto si sarebbe attivato, colpendo il piccolo che avrebbe riportato i traumi per lui fatali. (Adnkronos)

Foto d'archivio

