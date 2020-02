Lunedì 24 febbraio Assemblea generale di Confcommercio

Facebook



Lunedì 24 febbraio dalle ore 9 presso l’Hotel Sheraton di Acicastello

l’associazione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo della provincia di Catania

rinnova gli organi statutari

Lunedì 24 febbraio si terrà l’Assemblea generale di CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia – Terre dell’Etna e del Barocco Catania Metropolitana.

Un momento importante per i Soci dell’Associazione generale delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo della provincia di Catania più rappresentativa nel territorio per numero di iscritti che si daranno appuntamento a partire dalle 9,00 presso l’Hotel Sheraton ad Acicastello (CT) per rinnovare gli organi statutari.

Sarà il presidente uscente Riccardo Galimberti ad aprire i lavori con la relazione su i suoi due mandati alla guida di Confcommercio Catania. Seguirà la presentazione del programma politico – organizzativo delle liste; gli interventi e l’avvio delle procedure elettive che porteranno alla nomina del presidente e del vice presidente vicario, dei dieci componenti la giunta esecutiva e dei cinque componenti il consiglio dei probiviri.

L’assemblea statutaria sarà anche occasione per alcune riflessioni sull’importanza delle aggregazioni dei territori quale volano di sviluppo, supportate da un lavoro sinergico per un incremento economico e turistico al fine di creare più imprese e occupazione.

