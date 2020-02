Isolato il Coronavirus allo Spallanzani di Roma

Facebook



Una notizia importantissima sul fronte della ricerca scientifica: all’Istituto Spallanzani di Roma è stato isolato il Coronavirus. Questo consentirà di studiare meglio tutte le caratteristiche del temibile virus. L’annuncio pochi minuti fa in diretta dal ministro Speranza e ciò, come in ogni virus, consentirà di studiare il virus e arrivare a una risoluzione sia in termini di isolamento del contagio sia, probabilmente, per arrivare a un vaccino.

I dati acquisiti saranno subito messi a disposizione della comunità scientifica internazionale. Rileviamo come l’Istituto Spallanzani di Roma sia stato il primo Istituto di Ricerca Scientifica a isolare il virus pur avendo da appena pochissimi giorni pazienti ricoverati.

