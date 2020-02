Incendio in appartamento a San Giovanni La Punta. Morta una donna, ferito il marito

Facebook



Una donna di 72 anni è morta carbonizzata a causa di un incendio divampato nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina di San Giovanni la Punta, in via Taormina. Il marito della stessa età, è rimasto ustionato ed è stato rianimato sul posto e portato all’ospedale Cannizzaro dove è ricoverato in terapia semi intensiva del Centro Grandi Ustionati. L’allarme nel pomeriggio, intorno alle 15.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che stanno lavorando adesso per accertare le cause del rogo. La Procura ha aperto un’inchiesta affidata ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco per la parte tecnica.

