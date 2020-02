I ladri del Coronavirus: massima attenzione in Lombardia

Facebook



Shares

Nell’opera di sciacallaggio di questi giorni (dagli aumenti indiscriminati dei prezzi di prodotti -peraltro poco efficaci- ai prezzi esorbitanti di biglietti aerei) ora arriva una nota dei Carabinieri che avvisa di un nuovo tentativo di truffa nelle abitazioni di ignari residenti, spesso anziani.

Secondo il quotidiano online primamonza.it “…I delinquenti, questo sono, si vestono da paramedici, con la classica divisa del soccorritore, si presentano in casa, soprattutto di anziani ma anche di intere famiglie, e dicono di essere operatori sanitari che prelevano un campione gratuitamente per effettuare il test da coronavirus”. Si ricorda che non c’è nessuna autorizzazione per test porta a porta e precisiamo nuovamente che il tampone è naturalmente fasullo, sono veri invece i complici che ne approfittano per derubare i malcapitati.

A seguire la Nota stampa del Comando Provinciale di Bergamo dei Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...