Aurora e Giada Anfuso: nuove protagoniste di Rai Gulp

di Giuseppe Proiti

Rai Gulp (canale 42) arriva anche a Catania, ed è un altro treno che passa per le nuove gemelle Kessler Aurora e Giada Anfuso con il format televisivo “Explorers”. Un’occasione davvero eccezionale per esplorare questa storica città pedemontana con gli occhi di due piccole sognatrici. Tre giorni intensi di riprese (dirette dalla regista Francesca Ballerini) che vanno dalla Catania di Piazza Duomo e Villa Bellini alla Catania sotterranea e dei murales che hanno rivelato quanto di più bello, spontaneo e nascosto ci possa essere nelle città del sud.

Aurora e Giada confermano la loro disinvoltura ed estro artistico davanti alle telecamere e vi aspettano su Rai Gulp con tante sorprese il 21 febbraio alle ore 18.00 e l’indomani in replica alle ore 14.10.

