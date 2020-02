Facebook



Dopo un periodo di un anno e nove mesi trascorsi tra carcere e arresti domiciliari la Corte d’Appello di Caltanissetta ha deciso la scarcerazione dell’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante condannato a 14 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e per accesso abusivo al sistema informatico. Disposto per lui l’obbligo di dimora ad Asti.

