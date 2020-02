Annullati gli eventi di presentazione a Varese e Gallarate

Facebook



COMUNICATO

A causa dell’epidemia di Coronavirus che sta colpendo duramente la regione Lombardia e che ha portato all’emissione dell’Ordinanza Regionale di annullamento di tutti gli eventi culturali tutte le presentazioni previste nelle città di Varese, Gallarate e Busto Arsizio del libro edito Mare Nostrum Edizioni “I falchi nella Catania fuorilegge” di Pino Vono sono annullate.

Non vogliamo però limitarci a queste semplici righe, vogliamo invece esprime tutta la nostra solidarietà alla popolazione lombarda che sta certamente vivendo una situazione di grande apprensione e disagio. Non ci dilungheremo in lunghi discorsi e sermoni ma nel ringraziare qui ufficialmente chi ha voluto fortemente offrirci questa possibilità esprimiamo la nostra solidarietà ricordando un vecchio proverbio siciliano

Calati juncu chi passa la china

la cui traduzione è semplicemente “Piegati giunco finché non è passata la piena” cioè “meglio accettare situazioni difficili in prospettiva di tempi migliori”.

Certi che anche questa grave difficoltà sarà superata, con l’aiuto e la collaborazione di tutti avremo nuove occasioni.

Continueremo a seguire l’evolversi della situazione certi che, malgrado le paure e le difficoltà, tutto rientrerà nella normalità.

