Air Italy, ore decisive. Rischio liquidazione

Facebook



Shares

Ore decisive per Air Italy. Per il futuro della compagnia, in profondo rosso, quella di martedì si preannuncia come una giornata cruciale. Secondo quanto s’apprende da fonti vicine al dossier, è convocata una riunione del board e l’assemblea dei soci in prima convocazione. Sul tavolo, il nodo della ricapitalizzazione: se l’azionista di maggioranza Akfed decidesse di non procedere a un’iniezione di risorse si aprirebbero le porte della liquidazione. E, sottolineano le stesse fonti, questa rischia di essere, al momento, un’ipotesi concreta. L’azionista di minoranza della compagnia è Qatar Airways che detiene il 49% del capitale. (Adnkronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...