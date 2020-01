Via degli Ulivi: il comune di Catania si faccia carico della manutenzione delle pericolose caditoie

Facebook



In via degli Ulivi da giorni persiste una situazione di estrema pericolosità legata ad una caditoia danneggiata e segnalata ai pendolari con un new jersey e con alcuni cartelli. Precauzioni che non servono quasi a nulla visto che la zona non è sufficientemente illuminata e più volte gli automobilisti hanno urtato la struttura precaria. Ecco perché il consigliere Zingale, chiamato dagli stessi abitanti della zona, ribadisce che su via degli Ulivi occorre un intervento di manutenzione definitivo che possa risolvere il problema una volta per tutte. Un lavoro di poche ore che oggi tarda ad essere portato a termine con il risultato che nella zona il pericolo di incidenti stradali è continuo.

